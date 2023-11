Śląsk Wrocław pochwalił się tytułem mistrza jesieni. Imponująca forma i seria lidera PKO Ekstraklasy

PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław mistrzem jesieni

W zeszłym sezonie na półmetku rozgrywek najlepszy był Raków Częstochowa. Uzbierał wówczas 41 punktów w 17 meczach. Śląsk zajmował wtedy dopiero jedenaste miejsce. Do ostatniej kolejki musiał bić się o utrzymanie.

Dzięki wspaniałej pracy trenera Jacka Magiery to właśnie Śląsk jest teraz mistrzem jesieni, czyli najlepszym zespołem na półmetku. Uzbierał 36 punktów. Ugra tylko dwa mniej niż rok temu Raków, o ile 3 grudnia pokona go w bezpośrednim meczu. Widowisko we Wrocławiu obejrzy rekordowa liczba kibiców - ponad 40 tys.

Do tej pory Śląsk jako mistrz wygrał 11 meczów, zremisował 3, przegrał tylko 2. Strzelił w nich 28 goli, stracił ledwie 13 - najmniej ze wszystkich. Najlepszym strzelcem jest Erik Exposito. Kapitan zdobył 13 bramek.

Kiedy ostatni raz Śląsk przegrał? Jeśli chodzi o ekstraklasę to trzeba cofnąć się aż do... 12 sierpnia. Wtedy przegrał ze Stalą Mielec (1:3), a wcześniej w derbach u siebie z Zagłębiem Lubin (1:2). Trwająca seria bez porażki to już 13 meczów.