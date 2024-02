PKO Ekstraklasa. Okropne zderzenie w meczu Legia - Puszcza. Mateusz Cholewiak zniesiony na noszach, konieczna operacja

PKO Ekstraklasa. Cholewiak ucierpiał w meczu Legia - Puszcza

Burch za faul otrzymał od sędziego Wojciecha Mycia żółtą kartkę. Cholewiak nie był w stanie sam podnieść się z boiska. Po chwili wylądował na noszach i na nich został zniesiony do tunelu. Stamtąd trafił do szpitala.

Do feralnej kontuzji doszło 36 minucie spotkania. O górną piłkę walczyli stoper Legii Marco Burch i napastnik Puszczy Mateusz Cholewiak. Szwajcar mocno zderzył się głową z Polakiem. Obaj upadli na murawę, ale to ten drugi wymagał szczególnej interwencji medyków.

Mateusz Cholewiak musi przejść operację

Na szczęście Cholewiak był przytomny. Resztę meczu dograł za niego Artur Siemaszko. To on dobrze interweniował na początku drugiej połowy, zatrzymując Blaza Kramera. Potem po główce zmiennika minimalnie chybił celu Artur Craciun, marnując okazję na 2:0 dla Puszczy.

Cholewiak to ważny gracz beniaminka. Tydzień temu dał prowadzenie w Mielcu. Dzięki skutecznemu finiszowi to jednak Stal cieszyła się z trzech punktów (wygrała 2:1).

Aktualizacja: Puszcza wydała komunikat w sprawie stanu zdrowia Cholewiaka:

Szczegółowe badania wykazały, że w wyniku faulu Burcha na Cholewiaku nastąpiły liczne złamania kości twarzoczaszki i czeka go operacja. Wstępne diagnozy mówią, że uraz wyeliminuje naszego zawodnika na okres ok. 2 miesięcy - czytamy we wpisie.