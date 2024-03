PKO Ekstraklasa. Paweł Wszołek zdenerwowany po meczu. "W Legii Warszawa trzeba mieć przede wszystkim jaja!"

Paweł Wszołek ostro po meczu Legia - Pogoń

- Dla mnie to jest porażka. Remis to porażka, szczególnie gdy gramy u siebie. Co ja mogę powiedzieć? Cały czas powielamy te same błędy. Cokolwiek powiem to wyjdzie śmiesznie - stwierdził Paweł Wszołek w pomeczowej rozmowie z Darią Kabała-Malarz emitowanym w Canal+ Sport.

Legia za sprawą Wszołka objęła prowadzenie na początku drugiej połowy. Prędko odpowiedziała jednak Pogoń, korzystając na błędzie Marco Burcha. - Nie chcę nikogo tłumaczyć. Każdy musi spojrzeć w lustro. Gramy bardzo dobry mecz, uważam, i to wszyscy, a przydarzają się takie błędy... Za dużo jest tego. Będąc piłkarzem Legii trzeba mieć przede wszystkim jaja. To tyle co mogę powiedzieć - powiedział Wszołek.

Kibice Pogoni Szczecin na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa