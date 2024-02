PKO Ekstraklasa. Piast Gliwice i Cracovia zawiedli na całej linii. Brak czerwonej kartki za kopnięcie w twarz

PKO Ekstraklasa. Piast Gliwice - Cracovia 0:0

Niewiele lepiej wyszło po przerwie. - Nie mieliśmy ani jednej klarownej sytuacji. O stuprocentowej to nawet zapomnijmy - mówił tuż przed ostatnim gwizdkiem w Canal+ Sport Kamil Kosowski. Właściwie poza mocnym strzałem Otara Kakabadze goście nie stworzyli zagrożenia.

Skończyło się na xG 0,15 do 0,37 (sic!)

Piast pozostaje zespołem bez wygranej w tym roku. Po dwóch porażkach przynajmniej zapunktował. To jego trzynasty (!) remis w sezonie.

Doszło za to do kontrowersji sędziowskiej. Prowadzący zawody Karol Arys pokazał nie czerwoną, lecz żółtą kartkę, gdy Eneo Bitri przegrał pojedynek z Fabianem Piaseckim, a zaraz potem uderzył go korkiem prosto w twarz, chcąc wybić piłkę.