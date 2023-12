PKO Ekstraklasa. Piast Gliwice - Stal Mielec 3:0 (0:0)

PKO Ekstraklasa. Piast Gliwice nie chce już remisować. Podopieczni Vukovicia wyszli na prowadzenie!

Gospodarze po 12 remisach z rzędu nie chcą już więcej dzielić się punktami. Gracze serbskiego szkoleniowca wyszli na prowadzenie w meczu 19. kolejki ze Stalą Mielec dokładnie w 51. minucie. Katem mieleckiego zespołu okazał się Tomas Huk . Słowak kapitalnie odnalazł się po wrzutce Damiana Kądziora i perfekcyjnym strzałem głową nie dał absolutnie żadnych szans Kochalskiemu. Piast wyszedł na prowadzenie i bardzo się przybliżył do odniesienia zwycięstwa w ostatnim meczu w tym roku kalendarzowym.

Worek z bramkami szybko się nam otworzył! Dokładnie dziesięć minut później Piast Gliwice zdołał podwyższyć prowadzenie. Tym razem Jorge Felix popisał się boiskowym sprytem w polu karnym. Hiszpan dopadł do odbitej piłki i sytuacyjnym uderzeniem na wślizgu zdołał umieścić futbolówkę w siatce. Stal Mielec była na deskach!

Jeszcze gwóźdź do trumny zdążył zadać Damian Kądzior. Polski skrzydłowy popisał się fenomenalnym uderzeniem z rzutu wolnego. Jeszcze zmylony przez jednego piłkarza w murze Mateusz Kochalski nie zdążył się odpowiednio przygotować na to uderzenie 31-latka i podopieczni Vukovicia podwyższyli prowadzenie. To był nokaut.