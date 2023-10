PKO Ekstraklasa. Piłkarze Śląska Wrocław na treningu koszykarskim. Najmocniej wyróżniał się Erik Exposito

Koszykarski trening Śląska Wrocław. Wyróżniono Exposito

- Jasne, że były to luźniejsze ćwiczenia, ale jak już zaczęły się konkursy, to widać było, że krew zaczyna szybciej krążyć i walka była na całego. Rzucił mi się w oczy Erik Exposito, ale jak później z nim rozmawiałem, to przyznał, że przed laty trenował też koszykówkę. Ale to Hiszpan, a tam piłka nożna i koszykówka to świętość - ze śmiechem opowiadał PAP Zieliński.