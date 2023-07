PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa z pewną wygraną na inaugurację ligi. Mistrz Polski nie dał szans Jagiellonii. Dwie bramki Zwolińskiego

Raków pogromił rywali z Białegostoku. Jaga wraca na tarczy do domu

W pierwszej części meczu padł tylko jeden gol, a kibice musieli na to trafienie czekać aż do doliczonego czasu gry. Wówczas do siatki trafił Łukasz Zwoliński, którego prostopadłym podaniem odnalazł John Yeboah.

Były snajper Lechii świetnie wykończył sytuację i zdobył swojego pierwszego gola w barwach Rakowa na poziomie Ekstraklasy - kilka dni temu strzelił dwie bramki w meczu eliminacji Ligi Mistrzów z estońską Florą Tallinn (3:0).

Warto pochwalić także asystenta, a więc Yeboaha, który niewątpliwie skradł show w dzisiejszym meczu. Niemiec miał duży udział w pozostałych trafieniach - dograł do Zwolińskiego, który faulowany wypracował i wykorzystał rzut karny, a także zanotował asystę drugiego stopnia przy trzecim golu.

Strzelanie zakończył Bartosz Nowak, który trafił technicznie z bliskiej odległości po podaniu Gustava Berggrena.