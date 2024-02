PKO Ekstraklasa. Sędziowie funkcjonariuszami publicznymi? Plan Ministerstwa Sportu i Turystyki jest prosty. Koniec z przemocą wobec arbitrów

PKO Ekstraklasa. Sędziowie będą chronieni

Temat nie ucieknie. Sędziowie będą funkcjonariuszami!

Sędzia sportowy jako funkcjonariusz publiczny? Jak się okazuje sprawa toczy się już od dwóch lat. Portal TVP Sport przypomniał, że petycja z propozycjami zmian w prawie ws. dopisania arbitra do listy funkcjonariuszy pierwszy raz trafiła do Senatu 5 listopada 2021 roku. Potem została przekierowana do senackiej Komicji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Konsultacje jednak przeciągały się i dopiero 31 maja 2023 roku senacka komisja uznała petycję za słuszną. W momencie, gdy Ministerstwo Sportu i Turystyki stworzyło projekt to... skończyła się kadencja rządu.