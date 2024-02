PKO Ekstraklasa. Skrót meczu Zagłębie Lubin - Cracovia 1:1 [WIDEO]. Walczące "Pasy" doprowadziły do wyrównania

Skrót najciekawszych sytuacji z meczu z Zagłębie Lubin - Cracovia

Kartki i nieudany występ w pierwszej kolejce wiosennej z Lechem w Poznaniu (0:2) spowodowały, że trener Zagłębia Waldemar Fornalik mocno przebudował wyjściową jedenastkę na spotkanie z Cracovią. W niedzielę zabrakło m.in. Bartosza Kopacza, Marko Poletanovica, a także Juana Munoza. Za to pojawili się m.in. Michał Nalepa i Dawid Kurminowski. Zmian musiał dokonać też trener Jacek Zieliński - w Lubinie zabrakło m.in. Virgila Ghity i Patryka Sokołowskiego.

Ciekawie zrobiło się dopiero tuż przed przerwą. Najpierw Benjamin Kallman uciekł obrońcom i oddał mocny strzał, ale Jasmin Buric zdołał odbić piłkę. To była najlepsza okazja Cracovii w pierwszej połowie na zdobycie gola.

Chwilę później swoją szansę miało Zagłębie. Tomasz Makowski wypatrzył lukę w ustawieniu gości i popisał się świetnym podaniem do Kacpra Chodyny, a ten mocnym strzałem nie dał szans Sebastianowi Madejskiemu. To był nie tylko pierwszy celny, ale pierwszy w ogóle strzał gospodarzy w tym meczu.

Po przerwie mecz się ożywił za sprawą Cracovii, która nie mając już nic do stracenia śmiało ruszyła do przodu, a przez to na boisku zrobiło się więcej przestrzeni i Zagłębie miało miejsce na wyprowadzanie kontrataków. Piłka znacznie szybciej przemieszczała się po boisku i niewiele było gry w środkowej strefie.