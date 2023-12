PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław zimuje na pozycji lidera. Jacek Magiera stworzył potwora. WKS w rundzie wiosennej utrzyma formę?

PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław przezimuje na pozycji lidera. Jacek Magiera stworzył potwora!

Trzeba przyznać, że kapitalną pracę we wrocławskim klubie wykonał były szkoleniowiec Legii Warszawa. Najpierw w poprzednim sezonie przyszedł w roli "strażaka" i miał za zadanie utrzymać WKS w najwyższej klasie rozgrywkowej, a potem już w bieżących rozgrywkach stworzył prawdziwą maszynę do zdobywania punktów. Poza drobnymi wpadkami w postaci ostatnich remisów praktycznie nie ma powodu, aby przyczepić się do gry Śląska.

Przede wszystkim świetną pozycję w tabeli gracze z województwa dolnośląskiego zawdzięczają fenomenalnej formie swojego napastnika - Erika Exposito. Hiszpan w trwających rozgrywkach wpisywał się czternastokrotnie na listę strzelców w dziewiętnastu spotkaniach. Wielokrotnie sam potrafił przesądzać o zwycięstwie czy to golami czy kluczowymi podaniami do swoich kolegów.