PKO Ekstraklasa. Stal Mielec ma dwóch nowych piłkarzy i odnowioną szatnię OPRAC.: Jacek Czaplewski

Maksymilian Pingot i Igor Strzałek w barwach Stali Mielec Stal Mielec

PKO Ekstraklasa. Stal Mielec przystępuje do wznowienia rozgrywek z jedenastego miejsca, mając tylko cztery punkty zapasu nad strefą spadkową. W styczniu do drużyny dołączyli na wypożyczenia dwaj młodzi Polacy: obrońca Maksymilian Pingot i pomocnik Igor Strzałek. W przeciwieństwie do zdecydowanej większości (czternaście klubów) Stal trenowała nie w Turcji, lecz Hiszpanii.