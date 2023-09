PKO Ekstraklasa. Tomas Pekhart z Legii Warszawa: Nasza drużyna ma wielki charakter

Legia Warszawa punktuje w Ekstraklasie i Lidze Konferencji

Patryk Kun podał do czekającego w polu karnym Pekharta. Czech spokojnie przyjął piłkę, złożył się do strzału i umieścił piłkę w bramce. Cztery minuty później piłkarze Legii popełnili kuriozalny błąd. Rozgrywając na własnej połowie podali piłkę do Sebastiana Musiolika, który bez problemu pokonał Kacpra Tobiasza.

- Czasami się tak zdarza. Nie wiem kto dokładnie popełnił ten błąd, ale jesteśmy zespołem. Nie ma teraz sensu tego analizować. Walczyliśmy i w końcu się udało - odparł Pekhart dopytywany o straconą bramkę.

"Legioniści" dopięli swego w doliczonym czasie, gdy Paweł Wszołek dośrodkował w pole karne, a bramkę na wagę trzech punktów zdobył Igor Strzałek. Legia wygrała piąty ligowy mecz w sezonie i jest jedyną niepokonaną drużyną w ekstraklasie.