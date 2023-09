PKO Ekstraklasa. Tomasz Tułacz trener Puszczy wspiera swojego bramkarza: Kewin Komar może liczyć na nasze wsparcie

Puszcza Niepołomice jest rodziną i rodzina się wspiera, szczególnie w trudnych momentach. Bardzo na to liczę i Kewinowi mówię, że to doświadczenia spowoduje, że wróci silniejszy i będziemy mogli na niego liczyć od nowej rundy. Jest to bardzo trudny moment dla młodego zawodnika, ja jako trener i osoba zarządzająca drużyną staram się go wspierać. To wszystko, co dotknęło Kewina, jeśli chodzi o kontuzję jest do wyleczenia. Kości się zrosną i to na pewno nastąpi prędzej czy później