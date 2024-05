Dino Hotić kontuzjowany. Czas wolny spędza z kolegą z Pogoni Szczecin

Dino Hotić został ściągnięty do Lecha Poznań bez kwoty odstępnego z Cercle Brügge, ale kibice w momencie transferu byli bardzo pozytywnie nastawieni. Skrzydłowy z Bośni w lidze belgijskiej był w stanie pokazać jakość, dlatego fani liczyli, że to samo zrobi w PKO Ekstraklasie. Niestety jego forma odbiegała od ideału, a we wrześniu i marcu przyplątały się dwie kontuzje, które wykluczyły go już z 15 spotkań.