Plan transmisji 10. kolejki PKO Ekstraklasy. Najciekawszy mecz Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa [KOMENTATORZY] Jacek Czaplewski

Legia wybiera się na Podlasie legia.com, Mateusz Kostrzewa

PKO Ekstraklasa. Przed nami 10. kolejka, a w niej takie mecze jak Piast Gliwice - Widzew Łódź w piątek, ŁKS Łódź - Cracovia w sobotę, czy Pogoń Szczecin - Lech Poznań i Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa w niedzielę. Poznajcie rozpiskę transmisyjną wraz z listą komentatorów. To potencjalnie jedna z ostatnich kolejek bez transmisji w paśmie otwartym. W drugiej połowie października liga ma wrócić do TVP z przynajmniej jednym meczem co weekend.