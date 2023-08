Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław ONLINE. Pierwszy zaległy mecz. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [30.08.2023]

PKO Ekstraklasa. Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław ONLINE. Czas na pierwszy zaległy mecz w ramach 3. kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. "Portowcy" wówczas przełożyli spotkanie z uwagi na swoją europejską przygodę w eliminacjach do Ligi Konferencji. Ostatecznie odpadli już w III rundzie z belgijskim KAA Gent (0:5, 2:1). Zaczynamy, więc od nadrobienia zaległości. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Pogoń - Śląsk w TV i internecie. Pierwszy gwizdek w środę o 18:00, relacja LIVE w GOL24.

PKO Ekstraklasa. Mecz Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław ONLINE

Pogoń Szczecin jako pierwszy ekstraklasowy pucharowicz odpadł i jako zaczyna nadrabiać zaległości związane z europejską przygodą w eliminacjach do Ligi Konferencji. "Portowcy" zaczęli swoją drogę do fazy grupowej od zwycięstwa z północnoirlandzkim Linfield FC (5:2, 3:2) w II rundzie. Jednak już w następnej napotkali przeszkodę nie do przeskoczenia. Belgijski KAA Gent pewnie rozprawił się z drużyną Jensa Gustafssona. W PKO Ekstraklasie Grosicki i spółka radzą sobie mocno średnio, gdyż na swoim koncie zgromadzili jedynie sześć punktów po dwóch zwycięstwach z Wartą Poznań (3:0) oraz Widzewem Łódź (2:1). Kolejne dwa spotkania padły łupem rywali "Portowców". Szczeciński klub poległ z Radomiakiem Radom (0:2) oraz ŁKS-em Łódź (0:1). "Portowcy" dodatkowo pauzowali także w poprzedniej 6. kolejce, w której mieli zmierzyć się z Legią Warszawa. Z uwagi na rewanż stołecznego klubu z duńskim FC Midtjylland w czwartek drużyna Kosty Runjaicia zdecydowała się przełożyć spotkanie ligowe.

Z kolei Śląsk Wrocław do tej pory rozegrał wszystkie pięć meczów w trwającym sezonie Ekstraklasy. Podopieczni Jacka Magiery po trzech pierwszych kolejkach mieli raptem jeden punkt, po tym jak w inauguracyjnej serii gier zremisowali z Koroną Kielce (1:1) oraz w dwóch następnych seriach gier ulegli Zagłębiu Lubin (1:2) i Stali Mielec (1:3). Przełom nastąpił dopiero w meczu 5. kolejki, kiedy sensacyjnie pokonali wyżej notowanego Lecha Poznań (3:1). Natchniona drużyna z Dolnego Śląska po tym zwycięstwie w ostatniej 6. serii gier pewnie rozprawiła się w delegacji z Widzewem Łódź (2:0). - Cieszymy się bardzo ze zwycięstwa. Drużyna zapracowała na to bardzo dobrą i konsekwentną grą. Ja w szatni po meczu powiedziałem tylko dwa słowa: Wygrał zespół. I teraz mogę to powtórzyć, wygrał zespół, który wiedział czego chce. Przed meczem mówiliśmy, że trzeba zostawić na boisku serce i trzeba zagrać z głową. Także determinacja, wola walki, kilka świetnie wyprowadzonych kontrataków w pierwszej połowie, potem kontrola meczu mimo tego, że Widzew napierał. Wybroniliśmy się i cieszymy się, że nie straciliśmy gola.

- przyznał trener Śląska Wrocław, Jacek Magiera po meczu z Widzewem na konferencji prasowej. W bezpośrednich pojedynkach w poprzednim sezonie PKO Ekstraklasy była górą drużyna z Dolnego Śląska, która dwukrotnie triumfowała z "Portowcami". Najpierw w drugiej kolejce rozprawili się u siebie 2:1, a następnie na wyjeździe w Szczecinie wygrali do zera - 2:0. Jak będzie tym razem? Mecz Pogoni Szczecin ze Śląskiem Wrocław w zaległym meczu trzeciej kolejki poprowadzi sędzia Damian Kos/b] z Wejherowa. System VAR będą obsługiwać Jarosław Przybył oraz Radosław Siejka. Pomagać sędziemu głównemu mają w niedzielnym spotkaniu asystenci w postaci [b]Bartosz Heinig i Dariusz Bohonos. Jens Gustafsson, trener Pogoni:Zaczęliśmy przygotowania do sezonu z zespołem, który dobrze się prezentował w ostatnich meczach. I tak wyglądaliśmy na początku sezonu. W Belgii to był mocny cios i mieliśmy kaca moralnego. Musimy wrócić do tego, jak chcemy grać – szybki i agresywny futbol. Jak to się uda to jesteśmy pobić każdego w tej lidze. Uda się to nam. W tych trudnych momentach trzeba też złapać pewną perspektywę w naszej wspólnej pracy. Skupialiśmy się na tym, by zaprezentować lepszy wizerunek

Jacek Magiera, trener Śląska:Wiedzieliśmy to co powiedziałem na poprzedniej konferencji – tutaj był angielski mecz. To co się działo na trybunach Widzewa to był europejski doping i wygrać w takich okolicznościach smakuje szczególnie. Miło tu było dla mnie przyjechać jako były zawodnik tego zespołu, choć co prawda zagrałem tylko czternaście meczów i strzeliłem jedną bramkę, ale miło było tutaj przyjechać i poprowadzić swój zespół do zwycięstwa. Dzisiaj krótka radość, a za chwilę koncentracja, bo w środę gramy kolejny mecz w Szczecinie. Nadrabiamy zaległości i wiemy, że o tym meczu już trzeba zapomnieć i przygotowywać się do kolejnego

Nie zagrają w meczu Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław:

Pogoń: Dante Stipica, Benedikt Zech (kontuzje)

Śląsk: -----

Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław TRANSMISJA TV

Transmisja na żywo wyłącznie w Canal+ Sport. W internecie mecz w aplikacji i na stronie Canal+ Online. Relacja LIVE od godziny 18:00 w GOL24 - zapraszamy!

PKO EKSTRAKLASA w GOL24

