Srdjan Plavšić wypada na długie miesiące. Piłkarz Rakowa Częstochowa może już nie zagrać w tym roku

Srdjan Plavšić nie zagra przez kilka miesięcy

Piłkarz Rakowa, który dołączył do klubu latem zeszłego roku w drugiej połowie lutego doznał urazu zerwania więzadła pobocznego przyśrodkowego w kolanie, które wykluczyło go z treningów na ponad 2 miesiące. Na początku maja 28-latek wznowił treningi i wydawało się, że może pomóc drużynie w końcowej fazie sezonu.

Radość z powrotu zawodnika była sztabie jedynie przez kilka dni. We wtorek, 7 maja klub poinformował, że Plavšić podczas jednego z treningów doznał urazu zerwania ścięgna Achillesa . Piłkarz w przyszłym tygodniu przejdzie operację , a następnie około 6-7 miesięczną rehabilitację .

Raków Częstochowa z plagą kontuzji od początku sezonu

Srdjan jest jednym z czterech zawodników Rakowa, z których Dawid Szwarga prawdopodobnie nie będzie mógł skorzystać już do końca rozgrywek. Na liście kontuzjowanych graczy są również Muhamed Sahinović , Zoran Arsenić oraz Milan Rundić .

Od początku sezonu Medaliki mają ogromne problemy zdrowotnymi swoich piłkarzy. Być może ma na to wpływ sztab szkoleniowy oraz wątpliwej jakości baza klubu z Częstochowy. Już 16 zawodników Rakowa zmagało się z co najmniej jedną kontuzją w obecnym sezonie. Małym pozytywem jest fakt, że w ostatnim meczu po raz drugi do gry wrócił Ivi Lopez.