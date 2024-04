Pogrom w hicie Eredivisie. Feyenoord odniósł najwyższe zwycięstwo w historii. Ajax na kolanach

Ajax Amsterdam rozgromiony w "De Klassieker"

Feyenoord rozbił rywala w hicie Eredivisie. Najwyższe zwycięstwo w historii

Warto też odnotować, że rozbity Ajax w ciągu całego meczu oddał zaledwie jeden strzał. Wynik odbił się szerokim echem na całym świecie. Feyenoord odniósł najwyższe w zwycięstwo w historii starć z odwiecznym rywalem. Poprzednie najbardziej okazałe zwycięstwa to 9:4 w 1964 oraz 6:1 w 1960 roku. Natomiast dla ekipy z Amsterdamu była to piąta najwyższa porażka w historii klubu. Do klęski 1:9 z Dordrechtem z 1913 roku było jeszcze daleko.