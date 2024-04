Cezary Kowalski zmienia pracodawcę. Dziennikarz przejdzie z Polsatu Sport do PZPN

Cezary Kowalski kończy pracę w Polsacie Sport

Dziennikarz pracę w Polsacie Sport rozpoczynał w 1999 roku. Do redakcji zaproponował go Andrzej Janisz, z którym niedługo później skomentował mecz Ligi Mistrzów Juventus - Levski Sofia. W 2006 roku był na Mundialu w Niemczech, gdzie skomentował ze stadionu ćwierćfinał Argentyna - Niemcy. Wkrótce zrelacjonował również 2 spotkania podczas Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii, a w przypadku Euro 2016 we Francji był już jednym z czołowych komentatorów stacji. Regularnie przygotowywał też materiały do programu "Cafe Futbol", który jest jedną z wizytówek Polsatu Sport.

Po odejściu z redakcji Mateusza Borka, stał się obok Bożydara Iwanowa najważniejszym dziennikarzem stacji. Ostatnio można go było usłyszeć między innymi podczas transmisji meczów Ligi Mistrzów oraz Fortuna 1. Ligi. Zdarzało się mu także skomentować mecze reprezentacji Hiszpanii w parze z Piotrem Urbanem.