Polacy, którzy zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski i Piotr Zieliński powalczą o najważniejszy klubowy puchar?

Polacy zagrają w Lidze Mistrzów

Raków Częstochowa to jedyny polski zespół, który w obecnym sezonie walczył o Ligę Mistrzów. Niestety w IV rundzie "Medaliki" przegrały z FC Kopenhaga. Nie oznacza to jednak, że w Champions League nie będzie polskich akcentów. Kilku zawodników z naszego kraju gra w zagranicznych klubach, które dostały się do fazy grupowej. Nie wszyscy są piłkarzami wyjściowej jedenastki, ale liczymy, że część z nich zaliczy sporo minut.

Jednym z nich jest oczywiście Robert Lewandowski. FC Barcelona w poprzednim sezonie nie wyszła z grupy, dlatego w tym sezonie chce wypaść dużo lepiej. Do Dumy Katalonii dołączyło kilku ciekawych graczy, dlatego 1/8 finału powinna być celem minimum.

Podział na koszyki Ligi Mistrzów: