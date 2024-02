Polacy za granicą. Aris Limassol rywalizował w derbowym starciu z AEL Limassol. Media: Drużyna z Polakami została otruta!

Dodatkowo na Instagramie głos w tej sprawie zabrał trener mistrzów Cypru - Aleksiej Szpilewski. Znany białoruski szkoleniowiec przyznał, że to najobrzydliwsze zachowanie jakiego kiedykolwiek doświadczył. Swoją krótką wypowiedź w tej sprawie zakończył słowami: "Pamiętajcie, że karma wraca".

- Dyskryminacja, życzenie śmierci, celowo wrzucane piłki na boisko, a teraz otrucie drużyny... co dalej? Żenujące, najobrzydliwsze i najgorsze, co kiedykolwiek widziałem. Na tak pięknej wyspie jak Cypr trzeba mierzyć się z takimi sytuacjami. To niereligijne. Pamiętajcie, że karma wraca