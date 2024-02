Polacy za granicą. Gol Kiwiora dla Arsenalu, Bułka obronił karnego, Skorupski zmierza po Ligę Mistrzów. Świetna forma Piątka [RAPORT]

Anglia. Kiwior z golem w Premier League

Żaden inny Polak nie urósł w ostatnich tygodniach tak jak Jakub Kiwior w Arsenalu. Po asystach z Liverpoolem i Burnley prędko doczekał się pierwszej bramki w tym sezonie Premier League. Czekał na nią do 14. występu. Lewy obrońca prężył muskuły do kamery w 70 minucie, bo właśnie wtedy trafił Newcastle United po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Po ostatnim gwizdku wygranego 4:1 meczu zbił piątkę i wyściskał się z szeroko uśmiechniętym Mikelem Artetą. Hiszpański trener nie zwątpił w niego, tylko odważnie postawił na lewej obronie (choć Kiwior jest stoperem), a teraz obaj zbierają obfite plony.

Przeciętnie w weekend wypadł Matty Cash z Aston Villi. W ogóle z ławki Brighton nie podniósł się za to Jakub Moder i to powód do niepokoju. Od powrotu po kontuzji gra niewiele, więc jego udział w barażach o Euro stoi dziś pod dużym znakiem zapytania - choć pewnie w piątek znajdzie się na liście powołanych (1 marca), gdy Michał Probierz ogłosi wstępną, szeroką kadrę.