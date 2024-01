Polscy komentatorzy zostali pomyleni z Katalończykami na meczu Betisu. Było naprawdę gorąco

Liga hiszpańska. Polscy komentatorzy uznani za Katalończyków na stadionie Betisu

W meczu 21. kolejki FC Barcelona pokonała na wyjeździe Betis Sewilla 4:2. Spotkanie było niezwykle emocjonująca, a co niemal do czerwoności rozpaliło fanów drużyny gospodarzy, którzy znani są ze swojej żywiołowości. Na początku drugiej połowy wydawało się, że Katalończycy spokojnie wygrają to spotkanie, bo w 48. minucie po dwóch bramkach Ferrana Torresa zespół Barcelony prowadził 2:0.

Jednak później w szaloną pogoń ruszyli gospodarze. Dwie bramki Isco sprawiły, że na Estadio Benito Villamarín w stolicyb Andaluzji zrobiło się remisowo. Przy bramce wyrównującej, fani zaczęli obracać się w stronę Mateusza Święcickiego i Adriana Gątarka, którzy komentowali spotkanie dla Eleven Sports z wysokości trybun. Kibice gospodarzy uznali Polaków za Katalończyków i zaczęli rzucać wyzwiska w ich kierunku, a nawet pokazywali pięści.