Polska - Francja 1-1. Michał Probierz: Dobry prognostyk na przyszłość

- Podczas Euro cały czas chcieliśmy grać ofensywnie, ale nie zawsze się udawało. Wiedzieliśmy do jakiej grupy trafiliśmy, ale okazało się, że była bardzo silna, Austria zajęła pierwsze miejsce. Dziękuję kibicom, którzy nas wspierali, cieszę się bardzo, że z Francją zdobyliśmy jeden punkt i to jest dla nas taki dobry prognostyk na przyszłość, że możemy grać z każdym. Wszyscy piłkarze muszą jednak grać w swoich klubach - powiedział Michał Probierz.

Pozytywnym akcentem piłkarska reprezentacja Polski zakończyła udział w Euro 2024. We wtorek w Dortmundzie Biało-Czerwoni, którzy nie mieli już szans na awans do 1/8 finału, zremisowali z wicemistrzami świata Francuzami 1:1.

- Cieszy mnie, że mieliśmy naprawdę kilka dobrych momentów, potrafiliśmy przejść płynnie z obrony do ataku, potrafiliśmy się utrzymać przy piłce. Pokazaliśmy charakter, że potrafimy grać. Bardzo dziękuję także szefostwu Polskiego Związku Piłki Nożnej za zaufanie. Będziemy dążyć do tego, aby nasza kadra była silnym zespołem. Mieliśmy stworzone bardzo dobre warunki, teraz przygotowujemy się już do bardzo trudnych eliminacji do mistrzostw świata oraz Ligi Narodów. Dziękuję także wszystkim ludziom wokół PZPN-u bo to była naprawdę dobra współpraca - zakończył selekcjoner Biało-Czerwonych.