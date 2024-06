Śląsk Wrocław zaszalał. Jeden dzień, trzy transfery. Przyszli Bartolewski, Cebula i Musiolik

Mateusz Bartolewski – powrót na Dolny Śląsk

- Tym bardziej nam miło, że możemy ogłosić ten transfer. Pozyskujemy uniwersalnego obrońcę na lewą stronę, zgodnego z naszym profilem. Takiego, który zwiększa głębię składu i wnosi doświadczenie do młodego zespołu. A to wszystko będzie potrzebne na europejskie puchary, ligę i Puchar Polski – skomentował transfer dyrektor sportowy Śląska David Balda.

Sebastian Musiolik – atak z nową siłą

28-letni Sebastian Musiolik, którego kariera klubowa obejmowała m.in. Piasta Gliwice, Rakowa Częstochowa, a ostatnio Górnika Zabrze, dołącza do Śląska Wrocław, by wzmocnić linię ataku. W przeszłości zdobył cztery gole w 33 występach dla Górnika Zabrze, co czyni go cennym nabytkiem dla wrocławskiego zespołu.