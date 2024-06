Premie na Euro 2024: Ile dla mistrza Europy? Co zostało dla reprezentantów Polski? Jakub Jabłoński

Reprezentacja zakończyła we wtorek meczem z Francją (1:1) swój udział w mistrzostwach Europy. Jak się okazuje gol na wagę remisu autorstwa Roberta Lewandowskiego przyniósł premię w wysokości 500 tysięcy euro. Poza tym kadrowicze za sam awans na turniej mogą liczyć na ok. 40 procent z sumy 9,25 milionów euro (ok. 40 mln złotych). Dla drużyny, która sięgnie po trofeum będzie przewidziana nagroda w wysokości 8 mln euro. To jednak nie koniec. Sprawdź, wszystkie bonusy, które będzie można zgarnąć!