Polska gra z półprofesjonalistami. Gdzie pracują reprezentanci Wysp Owczych? Większość nie utrzymuje się z piłki nożnej

Reprezentacji Wysp Owczych mają "normalne" prace

To nie tajemnica, że reprezentacja Polski jest wyraźnym faworytem starcia z Wyspami Owczymi w ramach eliminacji Euro 2024. Bukmacherzy nie mają najmniejszych wątpliwości kto wygra to spotkanie. Kurs na zwycięstwo Biało-Czerwonych to 1,15. Jeśli chcemy zaryzykować i postawić na Wyspy Owcze, możemy wygrać dużo więcej, gdyż kurs na naszego rywala to aż 23.

Liczba ludności Wysp Owczych to tylko 50 tysięcy. Farerowie kochają piłkę nożną, ale niestety poziom tamtejszej ligi nie jest zbyt wysoki, dlatego grając w piłkę nie można utrzymać siebie i rodziny. Jakub Pobożniak z TVP Sport postanowił sprawdzić, gdzie pracują reprezentanci Wysp Owczych, którzy zagrają z Polską w eliminacjach. Aż 14 ma "normalną" pracę.

Kadra Wysp Owczych:(źródło: TVP Sport)