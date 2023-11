Polska Liga Mistrzów. Którzy reprezentanci awansują do fazy pucharowej?

Dobiegamy do finiszu fazy grupowej LM. Sprawdźmy, którzy Polacy zagrają w tych elitarnych rozgrywkach na wiosnę. Niektórzy już są tego pewni, inni powalczą o to w najbliższych meczach.Kliknij w prawo, by sprawdzić kolejnych polskich piłkarzy!

Javier Borrego/Shutterstock