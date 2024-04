Portugalskie media są zdziwione, że Legia Warszawa zatrudniła Gonçalo Feio. "To nie jest trener znany w naszym kraju"

Feio nowym trenerem Legii. Dla portugalskich kibiców jest anonimowy

Wśród komentatorów panuje niewiedza dotycząca urodzonego w Lizbonie młodego szkoleniowca, a jego kontrakt z Legią uznają oni za dużą niespodziankę. Stołeczny tygodnik "Expresso" pisze w środę, że Feio jest nie tylko nieznanym w swojej ojczyźnie trenerem, ale również osobą kontrowersyjną . Przypomina, że podczas pracy w Motorze Lublin otrzymał on karę w zawieszeniu za rozbicie łuku brwiowego ówczesnemu prezesowi klubu Pawłowi Tomczykowi. Czołowy sportowy dziennik Portugalii "Record" twierdzi tymczasem, że skandal, po którym Feio otrzymał roczną dyskwalifikację jest tylko jedną z wielu kontrowersyjnych historii z udziałem tego szkoleniowca.

Przypominają, że nastolatek, który przybył do Polski na wymianę w ramach programu Erasmus, idzie teraz w ślady tak znanych trenerów, jak choćby Portugalczyk Ricardo Sa Pinto, który w latach 2018-2019 prowadził warszawską Legię. Sportowy portal "Tribuna Expresso" również nie kryje zdziwienia decyzją władz stołecznego klubu co do nowego selekcjonera.