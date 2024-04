Znany dziennikarz na temat nowego trenera Legii Warszawa: Gonçalo Feio to Magda Gessler na sterydach Jakub Maj

Gonçalo Feio nowym trenerem Legii PAP/Piotr Nowak, Sylwia Dąbrowa

Gonçalo Feio oficjalnie został nowym trenerem Legii Warszawa. Portugalczyk ma wnieść nową jakość do stołecznego klubu. 34-latek to genialny fachowiec, ale niektórzy nazywają go szaleńcem. Paweł Paczul porównał Feio do... Magdy Gessler, czyli znanej restauratorki, która rzuca talerzami w swoim programie.