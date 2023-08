Problemy Rakowa Częstochowa przed rewanżem z FC Kopenhagą. Kilka kontuzji przed kluczowym meczem o Ligę Mistrzów

Potencjalny skład Rakowa Częstochowa na drugi mecz z Kopenhagą: Kovacević - Racovițan, Kovačević, Rundić - Tudor, Sorescu - Berggren, Papanikolaou - Cebula, Kochergin - Zwoliński.

Pomimo wielu kłopotów kadrowych, Dawid Szwarga nadal wierzy w swój zespół. Wynik 0:1 nie skreśla jeszcze "Medalików". W rewanżu może zdarzyć się wszystko.

- Te sytuacje budują w nas pewność, że pojedziemy do Kopenhagi, by wygrać. Postaramy się awansować. Przed nami zadanie trudne, ale wykonalne. Każdy zawodnik w szatni czuł niedosyt po meczu. Będziemy ten niedosyt podsycać, żebyśmy wszyscy mieli przekonanie, że jest to możliwe i wierzyli, że mim o tego, że w Kopenhadze nie wygrywały duże firmy to Raków będzie w stanie to zrobić - stwierdził opiekun mistrzów Polski.