Przewidywany skład na mecz Polska - Mołdawia. Selekcjoner Michał Probierz zaskoczy?

Eliminacje Euro 2024. Jakim składem wyjdą podopieczni Probierza?

- Arkadiusz Milik zagra od początku, jeśli będzie zdrowy. Mógł zachować się lepiej w dwóch sytuacjach, ale to on wypracował czerwoną kartkę - mówił Probierz pytany o skład na mecz z niedzielnym rywalem na konferencji prasowej.

Obok niego zdaniem dziennikarza portalu Meczyki.pl Tomasza Włodarczyka ma wystąpić Karol Świderski, który w jednym z programów Meczyków na YouTubie pokusił się wytypować pierwszą jedenastkę, która wybiegnie na boisko PGE Narodowego w Warszawie.

- Paweł Wszołek ma wskoczyć w miejsce Matty'ego Casha, a Karol Świderski w miejsce Bartosza Slisza, co oznacza, że zagramy na dwóch napastników. Tak to wygląda "do śniadania". Ostatnia odprawa jest po południu, więc może dojść do jakichś zmian, ale na ten moment tak mamy wyjść - przekazał dziennikarz Meczyki.pl.