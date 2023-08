Przewidywany skład Rakowa Częstochowa na mecz z Arisem Limassol w eliminacjach Ligi Mistrzów. Polski czy zagraniczny atak?

- Spotkanie ma różne fazy. Nie jest tak, że zakładamy od razu, że będziemy wyłącznie bronić wysoko lub nisko. Zobaczymy, w jakiej dyspozycji będzie przeciwnik. Mamy plan na to, co chcemy zrobić w ataku i obronie. Zobaczymy, jak się potoczy mecz, do czego nas zmusi rywal i sytuacja na boisku. Mam nadzieję, że będziemy przygotowani na wszystkie możliwości i jeżeli będziemy musieli się bronić, to po prostu zrobimy to skutecznie - powiedział na przedmeczowej konferencji Dawid Szwarga.