Przyszłość Erika Expósito w Śląsku stoi pod znakiem zapytania. Trener Jacek Magiera zdradził kulisy rozmowy z Hiszpanem

Niepewna przyszłość Erika Expósito w Śląsku

Gościem programu "Nowy sezon" emitowanego w Canal+ Sport był Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław. W rozmowie z Darią Kabałą-Malarz odniósł się do ostatnich zawirowań związanych z Erikiem Expósito. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach jego transfer do Turcji był praktycznie przesądzony, ale upadł na ostatniej prostej.

Hiszpan wrócił do Śląska, lecz znowu dopina szczegóły przenosin do innego zespołu. Taka sytuacja nie podoba się trenerowi Śląska. Po odejściu Johna Yeboaha do Rakowa Częstochowa i przy ewentualnym transferze Erika Expósito mocno odczułaby ofensywa. W programie zdradził też szczegóły rozmowy z hiszpańskim napastnikiem

- Wcale nie jest powiedziane, że nie stracimy Erika. Bo może tak się zdarzyć, że też go stracimy. Teraz go z nami nie ma. Jesteśmy w Niemczech, w sobotę o 18 mieliśmy trening, a w niedzielę gramy sparing o 14. Także przygotowujemy się do ostatniego naszego spotkania za granicą, a Erika z nami nie ma tutaj. Dostał zgodę klubu na to, aby porozumieć się z innym klubem. Natomiast ja już też z Erikiem rozmawiałem i powiedziałem moje zdanie na ten temat, że to jest ostatni raz tak, że decydujemy się go puścić i może sobie wrócić w środę w czwartek. Musi się nie zadeklarować. Musi też wziąć odpowiedzialność za drużynę, za klub, za to w jakim miejscu jesteśmy.