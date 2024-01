Łukasz Fabiański z pięknym gestem po meczu. Zyskał nowy przydomek

Puchar Anglii. Łukasz Fabiański skradł serca kibicom

Były reprezentant Polski w trwającym sezonie jest tylko rezerwowym francuskiego bramkarza Alphonso Areoli w drużynie prowadzonej przez Dabida Moyesa. "Fabian" od Szkota otrzymuje szansę zazwyczaj w Lidze Konferencji oraz meczach pucharowych. Także w spotkaniu 3. rundy z Bristol City (1:1) logiczna była obecność polskiego bramkarza. Ostatecznie "Młoty" mimo szybkiego objęcia prowadzenia, bo już w 4. minucie to będą musiały rozegrać dodatkowe, rewanżowe spotkanie. Do siatki na 1:1 trafił bowiem Tommy Conway w 61. minucie, a nasz rodak w bramce był absolutnie bez szans.

Jednak to nie boiskowe zachowanie Fabiańskiego przykuło uwagę fanów. Polski bramkarz tuż po końcowym gwizdku arbitra ruszył w kierunku trybun przeskakując przez bady reklamowe. Po co? A no jak się okazuje wręczyć niesamowitą pamiątkę z tego spotkania jednej z kibicek obecnej na trybunach. "Fabian" zdjął swoją koszulkę i wręczył ją kobiecie przy aplauzie pozostałych angielskich fanów.