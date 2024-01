Puchar Anglii. Manchester United z awansem. Diogo Dalot z cudownym trafieniem

Puchar Anglii. Wigan Athletic - Manchester United 0:2 (0:1)

Początek meczu niespodziewanie należał go gospodarzy. Wigan Athletic, czyli przedstawiciel League One rozpoczął spotkanie 3. rundy z "Czerwonymi Diabłymi" od mocnego uderzenia. I to dosłownie. Już po kilku minutach świetną okazję miał pomocnik Thelo Aasgaard , który pokusił się o piekielnie mocny strzał przy bliższym słupku. Jednak golkiper Andre Onana zdołał świetną interwencją nogami uratować swoją drużynę od utraty bramki.

Druga połowa dla Manchesteru United. "Czerwone Diabły" przypieczętowały awans

Pomimo sennego początku drugiej części spotkania na sytuacje dalej nie mogliśmy narzekać. "Czerwone Diabły" co i rusz napierały na bramkę gospodarzy. Najlepsze okazje w dalszym ciągu miał Marcus Rashford, którego komentujący na antenie Eleven Sports porównał do atakującego Chelsea Londyn - Raheema Sterlinga. Trudno było się z nim nie zgodzić. Anglik z Manchesteru wszystko do momentu oddania strzału robił idealnie. Zabrakło tylko skuteczności. Podobnie jak angielski piłkarz "The Blues" w trwającym sezonie. Analogia jak najbardziej trafna.