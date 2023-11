Puchar Ligi w Anglii. Broniący trofeum Manchester United wyeliminowany przez Newcastle. West Ham lepszy od Arsenalu

Manchester United za burtą Pucharu

Manchester United jest w tym sezonie w słabej formie i "Czerwone Diabły" potwierdziły to w środowy wieczór na Old Trafford. Pierwszą bramkę zdobył w 29. minucie Miguel Almiron . Paragwajczyk rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, ale w piątej minucie pojawił się na boisku ze względu na kontuzję Matta Targetta. W 36. na 2:0 podwyższył 19-letni Lewis Hall , a wynik ustalił w drugiej połowie Joe Willock (61.).

W środę awans do ćwierćfinału wywalczyły też cztery inne ekipy wstępujące w najwyższej klasie rozgrywek ligowych w Anglii: Fulham Londyn, Chelsea Londyn, Everton i Liverpool. Z kolei we wtorek zwycięstwa odniosły Middlesbrough z zaplecza ekstraklasy oraz występujący w League One (trzeci szczebel) zespół Port Vale. (PAP)