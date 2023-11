Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin ONLINE. Mecz obejrzy Michał Probierz. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin ONLINE

Puszcza dopiero co wywalczyła historyczny (pierwszy) awans do Ekstraklasy, a już boryka się z poważnym kryzysem. W tygodniu odpadła z Pucharu Polski po porażce 0:1 ze Stalą Rzeszów. Bardziej niepokoi jednak postawa w lidze. Okazuje się bowiem, że drużyna nie wygrała od sierpnia, notując czarną serię siedmiu meczów (cztery porażki, trzy remisy).

Tomasz Tułacz, trener Puszczy: - Jesteśmy w trudnym momencie, a problem, który nas dotyczy, określiłbym tak: wszystko odcina. Odcina myślenie, odcina swobodę działań i to, niestety, przekłada się na to, w jaki sposób gramy. Teraz głównym zadaniem dla nas jest wyjście z tego impasu. Mamy orzech do zgryzienia, ale to jest coś normalnego w piłce nożnej, trzeba sobie z takimi sytuacjami radzić. Poradziliśmy sobie w pierwszej lidze czy nawet w drugiej, myślę, że dobrze będziemy sobie radzić z tym tematem i w ekstraklasie.