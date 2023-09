Puszcza Niepołomice - Ruch Chorzów ONLINE. Starcie beniaminków w 10. kolejce. Czy trener Skrobacz gra o posadę? TRANSMISJA LIVE

Puszcza Niepołomice - Ruch Chorzów ONLINE

Sytuacja obydwu klubów jest bardzo skomplikowana. Oba zespoły kilka miesięcy temu awansowały do Ekstraklasy, dlatego niskie pozycje nie mogą być zaskoczeniem. Puszcza jest na 16. pozycji, natomiast Ruch na 18. miejscu (ostatnie). "Niebiescy" prezentują się fatalnie nie tylko w lidze. Ostatnio podopieczni Jarosława Skrobacza przegrali z rezerwami Legii Warszawa w Pucharze Polski i odpali z tych rozgrywek. Nad szkoleniowcem zbierają się czarne chmury.

Jak informuje Łukasz Pawlik z goal.pl bardzo możliwe, że w ten weekend Jarosław Skrobacz będzie grał o posadę. Włodarzom Ruchu kończy się cierpliwość, a sytuacja w tabeli robi się bardzo trudna: Ruch zamyka ligową tabelę z 6 punktami na koncie. Zdaniem medialnych doniesień beniaminka Ekstraklasy może przejąć Marcin Brosz.

Jarosław Skrobacz, trener Ruchu Chorzów: - Ogrom sytuacji prowokowaliśmy sami i mogło się skończyć jeszcze kilkoma bramkami przy lepszym wykorzystaniu okazji przez gospodarzy. Gratulacje raz jeszcze za przejście do kolejnej rundy, bo dla tych chłopaków to duże wydarzenie. A my… Trzeba jechać dalej i myśleć o sobocie. To już się stało i niestety nie da się tego odmienić. (sportdziennik.com)