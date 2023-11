Puszcza Niepołomice zwyciężyła pierwszy raz w PKO Ekstraklasie od sierpnia. Warta Poznań trafiona po rzutach rożnych

PKO Ekstraklasa. Warta Poznań - Puszcza Niepołomice 0:2

Puszcza sumiennie zapracowała na ten sukces. Zagrała porządnie w obronie. A w ataku sięgnęła po swoją sprawdzoną broń, czyli stałe elementy gry. Piłkarzy oklaskiwało kilkudziesięciu kibiców stojących w sektorze gości.

To pierwsze wyjazdowe zwycięstwo Puszczy na wyjeździe po awansie do ekstraklasy. W sumie drużyna z Niepołomic ma na koncie trzy wygrane. Mimo przełamania nadal zajmuje szesnaste miejsce oznaczające spadek. Ugrała wprawdzie najwięcej punktów spośród wszystkich beniaminków (trzynaście), ale to i tak jest póki co za mało, by wypłynąć na powierzchnię.

Faworytem meczu była Warta. - Puszcza przygotowała plan, który się sprawdza - przekonywał komentator w Canal+ Sport Michał Mitrut. Wtórował mu Adam Szała, do niedawna asystent w poznańskiej drużynie.

Od początku Puszcza sprawiała zagrożenie właśnie po wrzutkach. Bliski szczęścia zaraz po wznowieniu był Artur Craciun, reprezentant Mołdawii. To właśnie on ustalił potem wynik, a wcześniej asystował przy golu na 1:0 strzelonym przez innego obrońcę, Romana Jakubę.