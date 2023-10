PZPN obawia się braku awansu reprezentacji Polski na Euro 2024. Sekretarz Łukasz Wachowski: Obudzilibyśmy się w innej rzeczywistości

Reprezentacja Polski nie awansuje na Euro 2024?

"Każdy kibic jest wówczas rozczarowany, na pewno tak samo myśleliby nasi sponsorzy i partnerzy, całe środowisko. Ta niedobra aura wszędzie się wówczas roztacza i to jest najgorsze. Po prostu możemy się obudzić w innej rzeczywistości. Przywykliśmy do tych awansów, byliśmy regularnie na wielkich turniejach. Pieniądze są istotne, ale najgorsze, że w przypadku niepowodzenia mogłoby zabraknąć tej całej otoczki towarzyszącej udziałowi w ważnej imprezie" - dodał sekretarz generalny PZPN.

Co dla PZPN oznaczałoby ewentualne niepowodzenie? "Na pewno brak pewnych przychodów (z UEFA - PAP). Oczywiście my tych pieniędzy, jeżeli nie mamy pewnego awansu, nie zakładamy nigdy w preliminarzu budżetowym na kolejny rok, w tym przypadku 2024. Ale taki brak awansu miałby oczywiście ogromny wpływ na całą polską piłkę " - powiedział Wachowski.

"Uważam, że powinniśmy dać sobie teraz czas, żeby sprawy pociągnąć do końca. Mówię o zmianie generacji. To się obecnie dzieje. Selekcjoner wprowadza nowych zawodników. Ufa im, zna ich doskonale. To nie są kwestie z przypadku, on ma to wszystko przeanalizowane. Ja jestem optymistą" - dodał.