Radomiak Radom - Piast Gliwice ONLINE. Trzeci raz przy Struga. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO!

PKO Ekstraklasa. Mecz Radomiak Radom - Piast Gliwice ONLINE

Póki co Radomiak rozegrał na nowym stadionie przy Struga dwa mecze. Wygraną nad Wartą poprzedziła pechowa porażka z Cracovią (0:1). Do kompletu brakuje zatem remisu.

Piast ma dwa punkty mniej od Radomiaka. To zespół, który nie cierpi kompromisów; albo wygrywa, albo przegrywa. Ostatnio uległ Stali Mielec (0:2), ale wcześniej potrafił z Wartą Poznań (3:2) i Pogonią Szczecin (2:0).

Piast to wyjątkowo niewdzięczny rywal. W tym sezonie przegrał tylko na inaugurację i to mimo prowadzenia - z Lechem Poznań (1:2). Potem zaliczył cztery remisy. Jedyne, ale jakże cenne zwycięstwo odniósł nad mistrzem Polski, czyli Rakowem Częstochowa (2:1).

Aleksandar Vuković, trener Piasta: - Będziemy szukać okazji na zdobycie bramki, ale nie możemy tym kosztem zapominać, że dalej musimy bardzo solidnie bronić. Nie zdobywamy zbyt wielu bramek, to prawda, ale jestem spokojny o poziom gry, treningów. To mnie zapewnia, że bardziej chodzi o powstrzymanie pewnych nawyków niż potrzebę wielkich zmian. Wydaje mi się, że w ten sposób można by jedynie sporo zepsuć. Nie jest źle.

Nie zagrają w meczu Radomiak - Piast:

Radomiak: Alves, Kaput

Piast: Kostadinov, Wilczek, Huk, Mucha

Ostatnie mecze bezpośrednie:

Radomiak - Piast 0:1 (Ekstraklasa, 06.05.2023)

Piast - Radomiak 1:2 (Ekstraklasa, 24.10.2022)