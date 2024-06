Radosław Gilewicz dla austriackiego „Kronen Zeitung” o Polsce, Holandii, Austrii i Francji oraz swojej roli na Euro 2024

Rado Gilewicz o...

… Holandii: – Nie możemy po prostu bronić się w naszym pierwszym meczu w niedzielę. Musimy także pracować do przodu i próbować znaleźć się w sytuacjach przejściowych. Naszą siłą są stałe fragmenty gry i musimy to pokazać na początku, pomimo holenderskiego bastionu wokół szefa obrony Van Dijka.

… najlepszych wykonawcach Czerwono-Biało-Czerwonych: – Jestem pod wrażeniem rozwoju Danso w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jestem fanem Baumgartnera i lubię różnych graczy, takich jak on. Może się zdarzyć, że „Baumis” będzie miał wielkie Euro. Jestem pod takim samym wrażeniem Laimera, Seiwalda, Sabitzera i Gregoritscha.

@oefb1904/X

… Ralfie Rangnicku: – Szanujcie to, co już zrobił dla twojego zespołu. Ale musicie zostać na ziemi, nie możecie po prostu wejść do strefy komfortu, to niebezpieczne. Byłem w Austrii przez dziewięć lat, więc wiem, co mówię. Euforia tak, ale nie należy jej przenosić na zespół.

@oefb1904/X

… manewrze wyprzedzenia: – W kwalifikacjach do mistrzostw Europy 2020 Polska wygrała i zremisowaliła z Austrią. Od tego czasu minęło pięć lat, w których doszło do pięciu zmian trenerów, odejścia kilku zawodników i wielu niepokojów. Podczas gdy Austria pozostała w dobrych 70 procentach bez zmian i przokazała nam jasny plan.