Radovan Pankov będzie musiał wrócić do Holandii i złożyć zeznania przed sądem? Legia Warszawa przekazała dowody i czeka na reakcję UEFA

Legia Warszawa: Radovan Pankov wróci do Holandii na przesłuchanie?

W nocy z 5 na 6 października doszło do skandalicznych wydarzeń w Alkmaar. Zawodnicy i sztab Legii Warszawa po meczu Ligi Konferencji zostali zaatakowani przez holenderską policję. Wszystko zaczęło się, kiedy wyjście do autokaru nagle zostało zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Miało dojść do przepychanek. Nagle policja kordonem otoczyła autokar polskiego klubu. Radovan Pankov i Josue zostali zabrani na komisariat w celu złożenia wyjaśnień. Według relacji holenderskiej prasy piłkarze mieli być agresywni w stosunku do ochroniarza. Z taką wersją wydarzeń nie zgodził się Dariusz Mioduski, który na specjalnej konferencji prasowej wyjaśnił, co zdarzyło się w Alkmaar.