Holendrzy nie odpuszczają ws. afery po meczu AZ - Legia Warszawa. Policja analizuje nagrania ze stadionu

Policja w Holandii analizuje nagrania ze stadionu

Po meczu AZ - Legia w ramach fazy grupowej Ligi Konferencji doszło do wielkiego zamieszania. Ochroniarze zamknęli drzwi prowadzące do autokaru Legii Warszawa. Twierdzili, że kibice gości zagrażają bezpieczeństwu piłkarzy. Z taką narracją nie zgadzał się prezes Dariusz Mioduski, który przypomniał, że obiekt AZ był już pusty, gdyż zawodnicy wchodzili do autokaru godzinę po ostatnim gwizdku.

Holenderska policja była bardzo agresywna wobec piłkarzy i sztabu. Na filmach Polaków obecnych w Holandii było widać jak Dariusz Mioduski jest przepychany pod stadionem. Tamtejsi dziennikarze twierdzili, że powodem konfliktu miał być atak na jednego z ochroniarzy. Z tego powodu Josue i Pankov zostali zatrzymani. Oczywiście tę wersję neguje Legia, która wydała specjalne oświadczenie w tej sprawie.