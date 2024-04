Manchester United rozgląda się za następcą Erika Ten Haga. Media: Trener Bayernu przymierzany do przejęcia klubu. Doświadczony w Anglii Jakub Jabłoński

Manchester United zmieni trenera? Media: Znany może wrócić do Premier League PAP/EPA/FILIP SINGER

Thomas Tuchel jest już w zasadzie na wylocie z Bayernu Monachium niezależnie nawet od wyniku jaki osiągnie w Lidze Mistrzów. W elitarnych rozgrywkach jego drużyna awansowała do półfinału, gdzie zmierzy się z Realem Madryt. Jednak czara goryczy się przelała w lidze niemieckiej, w której pierwszy raz od dekady Bawarczycy nie sięgną po mistrzowski tytułu. Gdzie po sezonie może trafić uznany trener, który swego czasu wygrywał Ligę Mistrzów? Jak się okazuje może wrócić do... Premier League, a konkretnie jest kandydatem do zastąpienia Erika ten Haga w Manchesterze United.