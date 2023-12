Rafał Janas wrócił do Lecha Poznań jako asystent. Media: Maciej Skorża może przejąć zespół latem

Lech Poznań wykonał pierwszy krok, by od nowego sezonu zespół ponownie przejął trener Maciej Skorża. W roli asystenta znów został obsadzony jego najbliższy współpracownik, Rafał Janas, którego do czerwca przełożonym będzie jednak Mariusz Rumak. W piątek asystentem został także Grzegorz Wojtkowiak.

Lech Poznań: Rafał Janas nowym-starym asystentem

Pod koniec roku w Lechu nastąpiło trenerskie zamieszanie. Najpierw na swoje, czyli w tym przypadku do Radomiaka Radom odszedł asystent Maciej Kędziorek. Zaraz potem klub postanowił zrezygnować z Johna van den Broma. Holender i jego najbliższy współpracownik Denny Landzaat zostali pożegnani po rozczarowującej rundzie naznaczonej brakiem awansu do Ligi Konferencji czy dopiero trzecim miejscem w tabeli PKO Ekstraklasy. Sezon ma uratować Mariusz Rumak. To jednak trener tymczasowy. Lech szuka docelowego kandydata m.in. w Skandynawii. Na szczycie listy życzeń jest jednak Maciej Skorża, autor ostatniego mistrzostwa, który po zdobyciu Azjatyckiej Ligi Mistrzów i grze w Klubowych Mistrzostwach Świata z Manchesterem City rozstał się z japońską Urawą Red Diamonds. Jak to ma w zwyczaju, do lipca chce jednak odpocząć, dlatego na razie na Bułgarską na pewno nie wróci.

Do pracy rwie się za to jego asystent. W piątek po godzinie trzynastej Janas został przedstawiony jako nowy-stary asystent z kontraktem do czerwca 2025 roku. Tę funkcję przyjął też były piłkarz zespołu, Grzegorz Wojtkowiak, który ostatnio pracował w Akademii. Samodzielnie kierował zespołem do lat 17, natomiast jako asystent był przy U-19. Rafał Janas pracował ostatnio w Lechu do czerwca 2022 roku Adam Jastrzebowski - Rafał w minionym roku pracował z trenerem Maciejem Skorżą w Japonii, wygrali tam Azjatycką Ligę Mistrzów i mogli dzięki temu uczestniczyć w KMŚ. Wcześniej pracowali z sukcesami w Lechu, wywalczyli mistrzostwo Polski na stulecie klubu. Teraz Rafała zaprosiliśmy do współpracy, bo zna doskonale większość naszych zawodników, ich potencjał i pomoże trenerowi Mariuszowi Rumakowi go wydobyć. Na pewno mamy rezerwy, jeśli chodzi o organizację gry i tutaj liczymy, że doświadczenie Rafała nam pomoże w szybkim zrobieniu postępów w tym elemencie - przekonuje dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa.

Janas nie ukrywał rozczarowania, gdy po odejściu Skorży to nie jemu, lecz van den Bromowi powierzono zespół Lecha. Teraz stare zadry poszły w zapomnienie. Dziennikarz Dawid Dobrasz z Meczyków twierdzi, że Lech podjął już wstępne rozmowy, by oprócz asystenta do zespołu wrócił jeszcze jego szef, czyli Skorża. A tego właśnie życzy sobie wielu kibiców. Na razie nie wiadomo, co na to sam zainteresowany. Według wcześniejszych doniesień mediów Skorża byłby w stanie rozważyć także ofertę z krajów arabskich.

Najważniejsi ludzie w nowym sztabie Lecha Poznań:

Mariusz Rumak - pierwszy trener (za Johna van den Broma)

Rafał Janas - asystent (za Dennego Landzaata)

Grzegorz Wojtkowiak - asystent (za Macieja Kędziorka) Transfery Lecha Poznań. Wróci Kamil Jóźwiak?

