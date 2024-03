Rakoczy z golem, Marchwiński z asystą. Młodzieżowcy w PKO Ekstraklasie: 25. kolejka - raport

Występy młodzieżowców w 25. kolejce PKO Ekstraklasy

Rakoczy strzelił swojego piątego gola w sezonie. Cztery asysty posiada za to Filip Marchwiński i to jego wybraliśmy do jedenastki wyróżnionych - za solidny występ w derbach Poznania z Wartą. Za czyste konto przeciw Śląskowi Wrocław został w ten sposób doceniony Oliwier Zych z Puszczy Niepołomice.

Debiut w ekstraklasie ma za sobą Maksymilian Dziuba (rocznik 2005). Nastolatek Lecha Poznań wszedł na końcówkę derbów. Co ciekawe, następnego dnia zaliczył całe spotkanie w 2 lidze dla rezerw w zremisowanym spotkaniu z drugim zespołem Zagłębia Lubin.

Żółte kartki obejrzeli powołany do seniorskiej reprezentacji Polski Dominik Marczuk (Jagiellonia Białystok), Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice), którego czeka pauza w następnej kolejce, Aleksander Bobek i po wejściu na murawę Antoni Młynarczyk (obaj ŁKS Łódź). Ten ostatni mógł nawet zapisać asystę, ale po jego podaniu Dani Ramirez obił słupek.