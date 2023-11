Raków Częstochowa - Cracovia ONLINE. "Medaliki" mogą wskoczyć na podium. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Mecz Raków Częstochowa - Cracovia ONLINE

Sytuacja kadrowa Rakowa jest bardzo ciężka. W ekipie mistrza Polski będzie brakować wielu kluczowych zawodników. Z urazem zmagają się: Zoran Arsenić, Kamil Pestka, John Yeboah, Giannis Papanikolaou, Ivi Lopez, Stratos Svarnas i Adrian Gryszkiewicz. Możliwe, że Arsenić wróci już na mecz z "Pasami". Stoper to nie tylko lider defensywy, ale także szatni.

Cracovia znalazła się w bardzo trudnym położeniu. "Pasy" są na 15. miejscu i tylko dwa punkty dzielą ekipę z Krakowa od strefy spadkowej. Drużyna z Krakowa musi się w końcu obudzić, gdyż ostatnia ligowa wygrana Cracovii miała miejsce jeszcze we... wrześniu .

Dawid Szwarga, trener Rakowa: - Zdajemy sobie sprawę z sytuacji kadrowej. Wielu zawodników miało lub nadal ma mikrourazy. Dlatego istotne będzie, by w tych ostatnich siedmiu meczach wszyscy zawodnicy mieli świadomość tego, że mogą mieć duży wpływ na to, jak tę rundę zakończymy. Mogą go mieć już w tym meczu, który się odbędzie w sobotę, ale też i w kolejnych spotkaniach.

Jacek Zieliński, trener Cracovii: - Co z tego, że oddaliśmy 27 strzałów w meczu ze Śląskiem, skoro przegraliśmy 0:1, grając jeszcze w przewadze dwóch zawodników. Pracowaliśmy nad tym przez dwa tygodnie, choć bez Kallmana i Śmiglewskiego, tylko z jednym napastnikiem - Patrykiem Makuchem. Nie ułatwiło to nam zadania, ale swoją robotę wykonaliśmy.