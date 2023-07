Raków Częstochowa dopisał kolejne punkty do rankingu UEFA. Ile Polska musi mieć punktów, aby mieć dwa zespoły w eliminacjach LM?

Raków Częstochowa dopisał cenne punkty do rankingu

Raków Częstochowa w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów dwa razy pokonał Florę Tallin, dzięki czemu awansował dalej. To oznacza, że polski zespół dopisał nam 0,500 pkt do krajowego rankingu UEFA (0,250 za wygrany mecz). Tydzień temu taki wynik pozwolił wyprzedzić Rosję, której zespoły nie biorą udziału w europejskich pucharach. Pomimo tego, UEFA rok temu dopisała 4,333 pkt. Nadal nie wiemy, czy federacja zdecyduje się na taki sam krok w obecnym sezonie. Na tę chwilę zajmujemy 22. miejsce z 19,000 pkt na koncie.

UEFA niedawno zapowiedziała nowy format europejskich pucharów. Od sezonu 2024/2025 kibice nie będą oglądać słynnych zmagań fazy grupowej. Zamiast tego powstanie jedna duża tabela ligowa. Każdy zespół zagra osiem lub sześć spotkań (w zależności od rozgrywek).

Jaki to ma wpływ na eliminacje Ligi Mistrzów? Jak zwykle niezawodny był Jan Sikorski, który na swoim blogu rozłożył wszystko na czynniki pierwsze. Mistrzowie krajów z miejsc 23-55 w rankingu UEFA będą grać od I rundy. Od II rundy będą występować mistrzowie z krajów z miejsc 15-22. Obecnie Polska jest na 22. pozycji, ale to bardzo szybko może się zmienić przez wspomnianą Rosję. Obecnie naszym celem powinno być dążenie do utrzymania (lub odzyskania) tego miejsca. Kolejny próg jest bardzo trudny do osiągnięcia - wicemistrzowie krajów, które plasują się na miejscach 10-15 także zagrają w II rundzie eliminacji. Będziemy mogli wystawić dwa zespoły w Lidze Mistrzów, jeśli w rankingu awansujemy na 15. miejsce. Taki scenariusz jest mało realny w najbliższych latach.